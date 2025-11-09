南投虎頭山飛行傘意外 玩家空中碰撞迫降幸無傷亡

兩具飛行傘在空中翱翔，但隨後傘具發生糾纏擦撞，一同墜下掉進樹叢，南投縣埔里鎮知名飛行傘勝地虎頭山，8日傍晚有民眾目擊意外瞬間，將影片放上臉書，引發討論。

飛行傘業者說明，「我們昨天的氣流並不是很好，香港的學員跟我們台灣的一位飛傘員，在山邊做盤旋的時候，學員並沒有注意到傘的距離跟高度，所以才造成這個事件，當下回報人員並沒有受傷也沒有失聯。」

虎頭山海拔約600公尺，能鳥瞰埔里盆地，一年四季氣流穩定，被視為全台少數適合飛行傘活動場域。當地飛行傘業者經營多年，但南投縣府去（2024）年根據體育署函令飛行傘運動未取得許可一度停飛，今年2月已取得合法經營資格。

業者強調，當時是一位香港來的學員、與一名台灣玩家在山邊盤旋，當天氣流微弱，雙方在沒有注意傘的距離與高度而碰撞迫降掛樹，他們透過無線電回報沒有受傷，自行回收傘具返回，因此沒有啟動醫療通報。

南投縣教育處運動發展科科長廖宜政回應，「第一時間有用無線電安全回報業者，也自行返回飛行場，所以該事件沒有任何重大傷亡發生。如果爾後有重大傷亡事件，我們也要求業者一定要第一時間進行通報。」

南投縣教育處表示，體育署在2022年訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，規定有重大傷亡事件需在3小時內通報，8日意外因無傷亡並未違規，但仍希望業者可主動通報以利掌握訊息。