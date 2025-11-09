南投虎頭山飛行傘驚險「空中相撞」 2人雙雙墜樹林幸自行脫困

南投縣埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中相撞意外，2名傘友墜入樹林後自行脫困。（圖／翻攝畫面）

南投縣埔里鎮虎頭山8日發生飛行傘空中相撞意外。2名傘友在空中擦撞後，雙雙墜落樹林，所幸2人僅掛在樹上，隨後自行脫困，並無大礙。南投縣消防局表示，並未接獲相關救援通報。

據了解，發生飛行傘空中碰撞的2名飛行者，一人為台籍傘友，另1人則是來自香港的學員，由香港教練指導學習飛行傘。當時港籍學員獨自飛行時，未注意到附近的台籍傘友，因距離過近導致雙方飛行傘相撞，隨後一同墜入樹林。

據自由時報報導，當地飛行傘業者指出，事發高度距離樹林不遠，2具飛行傘未發生交纏，2人掛在樹上後順利脫困。業者又指，飛行傘掛樹算是飛行傘運動的常見情況，且飛行傘運動具備座袋裝備，可減輕掛樹時的衝擊。

業者提醒，飛行傘愛好者應保持安全距離，注意飛行高度與周邊環境，以確保自身安全。

