南投衛生局抽驗市售湯圓 均符合規定

【記者林玉芬/南投報導】冬至佳節將至，縣府衛生局為維護民眾飲食安全，特別加強市售湯圓及相關應景食品之抽查作業，稽查範圍包含傳統市場、超市賣場、生鮮超市及餐飲業者場所等，共抽驗21件產品，抽驗品項為小湯圓及包餡湯圓等產品，檢驗項目包括防腐劑及微生物衛生標準等，產品檢驗結果均符合規定。



衛生局表示，冬至期間湯圓銷量大增，食品安全更不容疏忽，除了抽驗外，也同步查核食品業者是否落實食品業者登錄、產品責任險、環境衛生管理及食品標示等相關規定。

衛生局長陳南松提醒民眾，選購湯圓時應注意外包裝是否完整、標示清楚，包括有效日期、成分、製造來源等；購買散裝食品時則需觀察攤位環境清潔，避免選購來源不明或保存條件不佳的產品，湯圓需儘速冷藏或冷凍保存，食用前確實煮熟，避免食用未煮透的食品。

衛生局將持續強化節慶食品稽查，守護民眾食安，讓民眾在冬至吃湯圓、添歲數，也添安心。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。