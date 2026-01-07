南投衛生局榮獲SNQ國家品質暨生技醫療品質獎
【記者林玉芬/南投報導】縣府衛生局以「營養全方位介入 守護南投銀髮健康」方案，榮獲2025年SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎認證肯定，展現在高齡營養照護政策推動上的具體成果與品質承諾。
衛生局長陳南松表示，縣內長者人口比例逐年攀升，營養照護已成為高齡健康促進的重要基石，「營養全方位介入 守護南投銀髮健康」方案整合社區營養服務、專業人力培訓及多元衛教資源，建立完善且可近的高齡營養支持體系，守護長者健康、提升生活品質。此次申請SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，除展現長期推動高齡營養政策的努力成果，也期望透過檢視與肯定，持續精進服務內容，為南投打造更友善、更有溫度的高齡營養照護環境。
衛生局表示，SNQ國家品質標章（Symbol of National Quality）是由生策會主辦的認證，核心精神為「安全」與「品質」，透過專家學者嚴謹評選，認證範圍涵蓋醫療服務、健康食品及生醫產品，為消費者提供具公信力的購物指標，確保產品具備科學實證且符合高品質標準，是台灣健康產業的重要守護者。衛生局以實務經驗為基礎，透過系統化營養介入策略，呈現地方政府回應高齡化社會挑戰的具體作為，期望藉由SNQ認證，讓高齡營養照護成果被更多民眾與專業領域看見。
衛生局面對邁入超高齡社會的趨勢，持續深化社區營養服務網絡，於水里、埔里及草屯設立分中心，由營養師深入社區進行營養風險評估與個別化介入，及早發現並協助營養不良或有風險之長者。同時推動飲食質地調整教育與實作培訓，協助照顧者與第一線服務人員，將專業營養知識轉化為日常的照護行動，讓長者吃得安心健康有品質，亦積極運用科技與多元媒介，結合遠距關懷平台，延伸營養衛教服務觸角至偏遠地區，持續開發多語版營養衛教素材，包括原住民族語、台語及多國語言文宣，降低語言與文化隔閡，使營養資訊貼近不同族群長者與照顧者的需求。
