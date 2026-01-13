南投衛生局雙重守護 推動幼兒專責醫師服務
【記者林玉芬/南投報導】縣府衛生局表示，幼兒專責醫師服務是醫療照護，也是整合性社會安全網的重要一環，透過醫療端主動關懷，可及早發現發展遲緩或高風險家庭，並與社政單位合作提供後續支持，達到「醫療照護＋社會支持」的雙重守護。
衛生局指出，自112年10月1日以來，與社會及勞動局合作，透過社工家訪，在幼兒接受社政單位協助同時，即轉介由該局協助媒合適合的幼兒專責院所，幼專院所則發揮醫療專長，持續與社政、衛政主管機關共同關心寶貝，打造一條龍關懷服務。截至目前，指定收案率已高達99%，受惠的民眾包括脆弱家庭、兒少保護、受政府監護的兒童，以及周產期高風險產婦等。
衛生局為強化縣內未滿3歲幼兒的醫療照護品質，並解決偏鄉地區幼兒醫療資源匱乏的問題，在13鄉鎮市全數建置幼兒專責醫師合約院所，且醫療層級多元，包括醫院、診所以及衛生所。在偏鄉地區的衛生所也有支援報備醫師協助，確保每個地區的幼兒都能獲得及時且專業的醫療服務。截至目前，全縣幼兒收案率已從113年的68%提升至114年的82%，總收案數截至115年1月12日共計6,256案，顯示出幼兒專責醫師、護理師以及個管師們，攜手努力的成果。
父母迎接寶寶到來的幸福時刻中，也須面對新生兒在不同階段所需的健康照護與疫苗接種安排；竹山鎮的陳小姐分享，孩子出生後即由熟悉的兒科醫師擔任專責醫師，醫師會主動提醒疫苗時程、定期追蹤發展狀況，遇到問題也能在線上詢問，真的安心很多，身為新手爸媽最怕資訊太多太雜，現在有專責醫師陪伴，育兒路上少了很多不安。
衛生局為提供民眾便利的資訊獲取平台，推出南投健康樂活APP及南投媽媽寶寶專區，隨時查詢幼專相關資訊、醫療資源及活動消息。今年上線幼兒專責醫師門診線上預約，提升民眾與計畫之可近性、強化資訊透明度，增強家長對幼兒醫療照護的了解，確保幼兒在健康環境中茁壯成長。
幼兒在接受幼兒專責醫師服務時，可就近選擇常看診的合約院所並填寫家長通知書，除一般掛號費及政府尚未補助的自費疫苗費用外，不需額外支出。即使孩子有固定專責醫師，若因故需至其他醫師就診，也不影響就醫權益。
衛生局表示，配合衛生福利部政策，未滿3歲幼兒都是關懷的對象，未來將逐步推展幼兒專責醫師服務對象至未滿六歲的學齡前兒童，確保孩子在進入校園前，其發展遲緩、預防接種等健康問題都能得到持續、完整的追蹤與照護。家長可自行選擇常去的醫療院所，挑選適合孩子的幼兒專責醫師，至衛生局網站查詢縣內32家合約醫療院所，亦可至衛生福利部「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」家長專區查詢；如需進一步瞭解合約醫療院所及專責醫師，歡迎聯絡衛生局電話：(049)2224464。
