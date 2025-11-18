南投衛生局響應世界抗生素週 用藥有智慧4不1要

【記者林玉芬/南投報導】世界衛生組織在108年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一，為呼籲各國提高抗生素管理之認知與重視，每年11月18日至24日舉辦「世界抗生素週」，希望能持續透過全球性的活動，藉此提高對正確使用抗生素的認知。今年WHO主題「Act Now:Protect Our Present,Secure Our Future.抗藥OUT! 四不一要Act Now！」，除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，呼籲大眾抗生素用藥知識，謹慎、合理的使用抗生素，以保持抗生素藥物的功效，減少抗藥性的發生。



縣府衛生局呼籲，醫療院所共同合作讓抗生素能優化使用，需謹慎開立抗生素；民眾謹記『四不一要』：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素，抗生素不是感冒藥，更不是萬靈丹，依照醫生囑咐並合理使用抗生素，是保障自身及家人朋友的健康的最佳方式。

衛生局長陳南松提醒民眾，切勿自行使用抗生素，抗生素是醫師針對個人不同的細菌感染和病症所開立的藥物，不可與他人共用或分享，並且須注意抗生素的服用，務必將整個療程吃好吃滿，才不會導致細菌產生抗藥性；若導致具抗生素抗藥性微生物的產生，將使更多人生病難以痊癒，甚至喪失性命。日常生活勤洗手戴口罩，阻絕疾病根源，如有症狀儘速就醫並聽從醫囑服藥，絕不可擅自使用抗生素。