南投衛生局響應12/1世界愛滋病日 讓愛無懼

【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局響應12月1日「世界愛滋病日」，舉辦愛滋防治宣導活動，以「破除偏見及誤解，讓愛防治更向前」為訴求，全面呼應2025年聯合國愛滋規劃署主題。



依據縣府衛生局統計截至114年10月底，南投縣性病通報(包含愛滋、淋病及梅毒)583人，20-34歲的青壯年族群佔了梅毒通報總數約46%(69人)，而淋病通報總數中，15-34歲的年輕族群佔了約72%(86人)，顯示年輕族群的感染率仍顯著偏高。

衛生局長陳南松表示，年輕人對愛的熱情不該被恐懼綁架，真正可怕的不是病毒，而是對疾病的無知與對感染者的歧視，只有破除迷思、定期篩檢，才能真正讓愛無懼，讓愛向前。

衛生局邀集衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任吳智文及縣府各局處首長共同出席，召開「114年南投縣政府傳染病防治會議」，特別將南投縣性病防治現況及世界愛滋病日宣導列入重要報告，並向各局處強調愛滋防治新觀念「U=U（Undetectable = Untransmittable，病毒量測不到＝不具傳染力）」，希望藉由跨單位合作，將正確防治訊息帶回各機關與社區，讓更多民眾理解：愛滋已是可被控制的慢性病，定期追蹤、穩定服藥即可避免傳播，展現中央與地方攜手推動愛滋去污名化與性健康教育的決心。

衛生局為有效觸及年輕族群、將性健康教育帶入社區生活，邀請議員簡千翔共襄盛舉，在南投市家樂福夜市舉辦「世界愛滋病日快閃宣導活動」。

陳南松表示，預防性病與愛滋最簡單又有效的方法，就是「全程、正確使用保險套並搭配水性潤滑液」；此外，曾有性行為者至少應篩檢1次，而若有無套性行為、固定性伴侶以外的接觸，或多重性伴侶者，建議每3-6個月定期接受篩檢。民眾可透過縣府衛生局網站（https://ntshb.tw/hc03Drqze）預約匿名篩檢，或撥打防疫專線049-2220904 洽詢，落實自我健康管理，才能有效阻斷感染與傳播。