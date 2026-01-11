南投衛生局「食在南投.安心領投」歲末感恩演唱會
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局11日舉辦「食在南投 安心領投」歲末感恩演唱會，衛生局及各鄉鎮衛生所同仁及眷屬共襄盛舉，副縣長王瑞德出席參與表示，在歲末年終之際，衛生局以感恩音樂會取代尾牙聚餐，讓大家在音樂與歡笑中，感受溫暖與感動。
王瑞德表示，衛生局在食安領域交出亮眼成績，參加衛生福利部國民健康署舉辦「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報徵選」，以南投茶鄉為主軸，「源投把關，綠色茶鄉最安全」參賽作品，從300多件投稿中脫穎而出、榮獲優等獎，展現從茶葉源頭管理到食品查驗的努力深獲肯定，也彰顯南投縣致力打造安全飲食環境的成果。
王瑞德說，面對重大食安事件，亦展現高度效率與專業應變能力，無論是前年辣椒粉含蘇丹紅事件、去年雞蛋檢出芬普尼事件，每一次事件發生，衛生局都站在第一線，替縣民朋友嚴格把關、迅速處理回收下架。
衛生局長陳南松表示，「食在南投 安心領投」歲末感恩演唱會不僅是回饋衛生同仁與民眾支持的溫暖盛會，更承載著深層的公共衛生精神，透過音樂交流、互動宣導與健康資訊傳遞，期望讓大家在享受美好節慶氛圍之餘，也能提升自身食安意識，共同守護南投的健康與幸福。
衛生局表示，歲末感恩演唱會以耳熟能詳的民歌旋律結合食品安全宣導，透過音樂、互動衛生業務成果與展示，並以活潑的旋律深入生活，宣導食安與健康識能，深化「食在安心、健康南投」的理念。
活動邀請知名歌手梁文音、南方二重唱、民雄、陳艾玲等歌手輪番上台，演唱耳熟能詳的民歌，台上台下一起嗨唱。也另於去年10月的心理健康月音樂會公開全新衛生局局徽，並發表衛生局所成立75週年紀念專書【健康城鄉進行曲：南投公衛75年樂章】，一同與13鄉鎮市衛生所共同慶祝成立75週年，象徵南投公共衛生向前邁進的重要里程碑。
衛生局近年積極推動「食在安心、健康南投」理念，不僅加強校園午餐管理、餐飲分級評核、食品業者教育訓練，更導入AI智慧監測工具，提升稽查效率，降低食品風險，持續讓縣民「吃得安心、吃得安全、吃得健康」。
