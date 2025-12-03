南投表揚金婚、鑽石婚、白金鑽婚 縣長許淑華獻祝福

許淑華（左）表揚結婚五十年以上的夫妻，並獻上祝福與敬意。（圖南投縣政府提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府三日舉辦金婚、鑽石婚、白金鑽婚表揚活動，縣長許淑華親自主持，除了對結婚五十年以上的佳偶獻上祝福與敬意，也盼藉此弘揚敬老精神。許淑華指出，現今社會年輕人越來越晚婚，離婚率亦逐年升高，夫妻相處五十年以上實屬難能可貴，希望年輕一輩能學習這些長輩幸福和諧的婚姻之道，讓家庭恩愛甜蜜，社會更幸福和諧。

南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會活動，三日起一連兩天在九族文化村舉辦，縣長許淑華特地到場，和受獎老尪某一同歡慶、分享最幸福感動的時刻，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢及縣議員王秋淑等也都出席觀禮。

許淑華表示，很開心參加一年一度最盛大的金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚的溫馨時刻，各鄉鎮市的金婚、鑽石婚、白金鑽婚楷模齊聚一堂接受表揚及祝福，同時表揚敬老楷模、長青楷模及老人團體。現今社會年輕人越來越晚婚，離婚率亦逐年升高，夫妻攜手五十年以上，是百年修來的福份；受獎夫妻互相包容、互相扶持走過歲月，可說是現在年輕一輩的典範，希望大家都能學習這些長輩幸福和諧的婚姻之道。

縣府社會及勞動局表示，今年南投縣結婚滿五十年金婚夫婦有九百六十七對，結婚滿六十年鑽石婚夫妻三百六十一對，滿七十年白金鑽婚夫妻有四十二對，總計有一千三百七十對楷模夫妻；另為宣揚敬老崇孝美德，縣府也請各鄉鎮市公所舉薦為鄰里讚譽的長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，舉辦表揚並頒發楷模獎牌、祝賀獎狀，彰顯典範，希望能為年輕一輩學習效法。