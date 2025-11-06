南投製茶師染毒淪慣竊毀人生 囂張持油壓剪闖紫南宮偷香油錢遭判刑

記者潘靚緯／台中報導

南投縣一名陳姓男子，曾是月收入達6、7萬的製茶師傅，卻因染上毒癮淪為竊賊，令人不勝唏噓。2年前陳男因竊盜、毒品案縮短刑期出獄，去年7月卻重操舊業，潛入貨櫃屋偷現金、洋酒，食髓知味，今年3月更大膽偷紫南宮、福德宮的香油錢，被依竊盜罪判刑，應執行10個月刑期。

判決書指書，陳姓男子先前因竊盜、毒品多案，入監合併執刑2年10月、1年10月，縮短刑期出獄後，去年7月下旬，他潛入竹山鎮一個貨櫃屋，偷走價值8500的包包、現金和洋酒，擔心被查到甚至連監視器主機也搬走。

廣告 廣告

陳姓男子曾是製茶師傅，因染上毒癮淪為偷香油錢的竊賊，甚至明目張膽到紫南宮偷竊。(圖／資料照)

今年3月，陳男又趁清晨、晚間人潮較少時，到紫南宮、福德宮，大喇喇以油壓剪、板手破壞香油錢箱，偷走香油錢各3萬元和2萬元。警方循線追查，發現是陳姓慣竊，他坦承犯行，友人得知陳男還款的錢是偷來的香油錢，趕緊將贓款送還派出所。

南投地院法官審酌，陳男竊取他人財物，欠缺尊重他人財產權之觀念，且未與被害人和解並賠償損害，惟念及被告陳男犯後坦承犯行，兼衡其國中畢業之智識程度，入監前以製茶為業、月收入6、7萬元，未婚無子女的經濟狀況，以竊盜罪名，各判處4月和2個8月有期徒刑，合併應執刑10個月。

更多三立新聞網報導

接「北檢」電話心神不寧闖紅燈 警攔查揭詐騙！女騎士嗨喊：快開我罰單

台中豬瘟防疫連環出包挨轟！議員問「有沒有震怒？」副市長曝盧秀燕反應

案例場廚餘機壞半年「2次稽查沒發現」！鄭照新：若稽查不實絕不包庇

塗改化製3聯單+上傳蒸煮廚餘「假照」交差 豬農父子遭羈押恐涉偽造文書

