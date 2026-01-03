南投親子旅遊新地標！「半山夢工廠」10 層樓高生命樹、垂降冒險，帶孩子看見台灣的偉大

為什麼半山夢工廠是南投必訪的親子學旅地點？

南投旅遊不只有清境或日月潭！位於南投半山的「半山夢工廠 BABBUZA DREAM FACTORY」，是全球室內面積最大的學旅觀光工廠。這裡不僅擁有榮獲 15 項國際設計大獎的建築外觀，更以「全體驗、全互動、全教學、全育樂」四大訴求，打造出一個結合極限運動與文化教育的複合式空間。對於家庭遊客來說，這裡提供了一個不受天氣影響、室內寬敞且兼具教育意義的完美避暑與休閒場域，讓孩子在玩樂中也能建立深厚的文化自信。

走進世界之最：10 層樓高的實木「生命樹」有什麼魅力？

進入廠區，最震撼視覺的莫過於高達 30.8 公尺、約 10 層樓高的「生命樹」。這是世界最大的室內實木結構建築，象徵著樹德企業從 6 坪車庫奮鬥至今、向下紮根向上生長的靈魂。家長可以帶著孩子走上長達 386 公尺的環樹步道，一邊登高遠眺九九峰的壯麗美景，一邊感受木構建築的溫潤質感。此外，夢工廠大膽引進了極限冒險設施，如體驗 30 公尺垂降的「樹心跳到底」及全台最高室內攀岩牆，讓孩子的冒險魂在安全的環境下獲得徹底釋放。

為什麼台灣是 4 億南島語族的發源地？

這正是半山夢工廠與眾不同的「學旅」核心。位於廠內的「灣島文化館」，透過 10 年的文史研究與田野調查，重現了 5000 年前台灣島上的驚心動魄故事。家長與孩子將在這裡了解到一個震撼事實：小小的台灣，竟是世界超過 4 億南島語族的共同祖先發源地。館名「Babbuza（巴布薩族）」便是為了致敬這塊土地的原生主人。透過沉浸式互動科技，孩子能親身感受南島民族跨越海洋的勇氣，這不僅是一場感官旅行，更是一次找回台灣土地文化認同的深刻洗禮。

構築實體共享平台：在半山夢工廠體驗台灣隱形冠軍

除了文化與冒險，半山夢工廠更是一個「榮耀台灣」的展示場。董事長吳宜叡秉持二代接班的「愛台灣DNA」，在 8 樓打造「樹上摘果」場域，邀請揚名世界的台灣隱形冠軍進駐，讓遊客看見台灣製造的軟實力。1 樓則有「灣島廣場」的文創手作市集與書屋，G 樓更能品嚐在地小農的創意伴手禮。這種獨特的營運模式，讓家長在帶孩子放電之餘，也能一站式體驗高品質的在地生活美學。

這個週末，不妨安排一場半山之旅，在南投半山腰上，見證台灣夢想的延續與跨越。

【半山夢工廠 門市資訊】

地址： 540南投縣南投市工業南六路6號

營業時間： 週一～週四：10:00~18:00 、週五～週日：10:00~19:00

聯絡電話： 04-9200-9666