南投觀光遊樂業實力強 4家榮獲觀光署考核競賽特優、優等

杉林溪森林生態園區一年四季各擁不同風情。（記者扶小萍攝）





以觀光大縣素負盛名的南投縣，風景優美，4家觀光遊樂業憑藉優質服務與積極管理，奪得交通部觀光署年度觀光遊樂業督導考核競賽特優等及優等的佳績，且於日前公布。這項殊榮不僅展現南投縣觀光產業的競爭力，對於南投縣整體的觀光發展更具正面的指標意義。

透過國家級評鑑的肯定，強化南投作為優質旅遊目的地的形象，提升國內外遊客對南投縣旅遊品質的信賴感，為後續推動觀光永續經營創下更堅實的基礎。

九族文化村營造的夜櫻光景獲遊客肯定。（民眾提供）

南投縣獲獎各家業者均展現其獨特亮點，共同打響南投觀光品牌口碑，特優獎杉林溪森林生態渡假園區致力於森林療癒環境與自然教育推廣，提供優質的生態體驗；特優獎九族文化村以原民文化傳承結合現代化遊樂設施，創新節慶活動；優等獎九九峰動物樂園則透過多元的生態展示與完善的無障礙動線，打造出友善自然生態環境教育場域；優等獎泰雅渡假村則深耕在地文化特質，提升溫泉與休閒住宿的服務深度。

廣告 廣告

九九峰動物樂園各類動物都與遊客互動親密。（記者扶小萍攝）

南投縣風景區管理所指出，各觀光遊樂業者的用心經營是南投觀光的基石，透過不斷的軟硬體升級，提供遊客更舒適的旅遊體驗，風管所及相關局處積極督導與輔導，定期辦理公安聯合稽查與業務宣導，要求業者落實各項防護機制。

泰雅渡假村長期深耕在地文化特質。（泰雅渡假村提供）

經由長期產官雙方的緊密配合，保障遊客的遊憩安全，也成功創造出永續、健康且具專業度的旅遊環境，讓南投的觀光競爭力持續領先。

南投縣政府將持續輔導各業者導入數位化管理與環境永續措施，優化全縣整體的觀光環境，縣內各獲獎據點皆已做好迎接遊客的準備。縣府誠摯邀請全國民眾，新春期間前來南投親自走訪這些獲得國家評鑑肯定的優質園區，感受南投精緻、專業且安全的多樣化觀光魅力。

更多新聞推薦

● 竹縣長選戰國民黨續演茶壺內風暴 徐欣瑩辦公室：初選制度不夠科學