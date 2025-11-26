南投角頭「瘋寬」中彈亡涉他殺？11/27解剖釐清死因

發生在南投縣名間鄉的角頭綽號「瘋寬」的吳聰寬，陳屍轎車命案，由於被發現時，心臟有明顯槍傷，且遺體旁也留下一把手槍，警方初步研判疑似是舉槍自戕，檢警昨（25）日會同法醫相驗後，目前仍無法確認死因，暫不排除有他殺可能，將於27日進行解剖與彈道化驗，以釐清真正死因。

南投角頭吳聰寬陳屍車內，目前死因仍有待釐清。（圖／中天新聞）

53歲的南投角頭吳聰寬，日前被發現倒臥在名間殯儀館後方自行車道的車內，經過檢警初步勘驗，現場跡證仍存在疑點，因此吳聰寬的真正死因，還有待27日解剖後，恐怕才能釐清。而昨日法醫完成相驗，檢警對吳聰寬的死因三緘其口，未透露細節，而死者家屬認屍時，情緒潰堤痛哭。

廣告 廣告

由於吳聰寬命案，他過去在地方上的惡行，也一一曝光，他在濁水溪沿岸勢力龐大，作風兇殘，惡名昭彰，犯罪團夥在地方上有「狗頭幫」的別名。4年前，他為壟斷濁水溪疏濬工程，將飼養的比特犬頭像製成「通行證」，規定進入工地的砂石車都要張貼出示，機具也要貼上「狗頭」圖案，藉此以暴力介入運輸權及地方工程標案。多年來他屢傳涉及暴力討債、以老虎鉗剪斷被害人手指等惡行。

南投角頭吳聰寬24日被發現陳屍在 名間殯儀館後方自行車道的 車內。（圖／中天新聞）

吳聰寬也曾因黎姓女友要分手，竟把對方騙到集集山上的某工寮，用束帶綁住並糾眾痛毆對方，造成女方左手指縫間裂傷、右大腿大片瘀青、左小腿大片瘀青、右上臂大片瘀青及左手腕附近骨折，還勒索97萬元，逼對方願意答應「繼續跟你交往」才放人。他事後聲稱不是為了錢只是想繼續跟對方在一起，但不被採信。

去年7月，吳聰寬涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，檢警8月底兵分多路攻堅逮捕，在其據點起出5把長短槍、200多顆子彈，火力驚人。其中一把KSG霰彈槍，更是電影《捍衛任務》主角基努李維（Keanu Reeves）的同款武器。連同集集攔河堰的恐嚇案，2022年間2案一起宣判，他被依2個恐嚇危害安全罪各判2個月，另涉及強制罪遭判4個月、涉及剝奪他人行動自由罪判6月徒刑，合併執行9月徒刑可易科罰金，手段兇殘卻被輕判，當時也引來不小爭議。

南投角頭吳聰寬陳屍車內命案，也讓他過去惡名昭彰的前科，再次被揭開在檯面上。（圖／警方提供）

據了解，吳聰寬先前因殺人未遂等案件羈押於看守所期間，曾因擔心家中經濟狀況而以電視線纏頸自傷，所幸所方及時發現，法院甚至裁定戒具約束以防再次尋短。近來他深陷多起刑案官司纏身，加上傳出疑似罹癌，是否因壓力與病痛走上絕路，仍待解剖遺體進一步化驗，才能確認真正死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

南湖大山女山友高山症肺水腫 空勤黑鷹直升機急救援

影/疑欠800萬裝潢費！北市知名連鎖酒店遭撒冥紙丟雞蛋

剛領普發、車禍斷手！淡水男握著碗公就是要「十八仔」