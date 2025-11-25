南投角頭「瘋寬」中彈亡！家屬認屍痛哭 友：對朋友很照顧

南投縣名間鄉24日下午發生一名53歲吳姓角頭陳屍車內案件，外號「瘋寬」的吳聰寬，被人發現倒臥在名間殯儀館後方自行車道的車內，心臟有明顯槍傷，身旁留有一把手槍，警方初步研判疑似舉槍自戕。25日上午檢方會同法醫完成相驗，但對死因三緘其口未透露細節，死者家屬認屍時情緒潰堤痛哭。

南投名間「狗頭幫」角頭，綽號「瘋寬」的吳聰寬疑在車內舉槍自戕，家屬認屍時崩潰痛哭。（圖／中天新聞）

南投分局指出，24日下午2點半左右接獲民眾報案，表示在殯儀館後面的自行車道看到一輛車停放，車內男子倒在駕駛座怎麼叫都沒反應。警方立即派員會同救護人員、消防隊趕往現場，破窗將人拉出後，檢傷發現男子已經明顯死亡，心臟有明顯槍傷。

據了解，吳聰寬在地方上作風兇殘，惡名昭彰，犯罪團夥在地方上有「狗頭幫」的別名。4年前，他活動在南投濁水溪一帶從事砂石買賣跟地下賭場，為了壟斷濁水溪疏濬工程，暴力包下砂石工地，規定司機要在砂石車車身，貼上一張他自己愛犬比特犬頭像的貼紙，進出時都要出示「通行證」，機具也要貼上「狗頭」圖案，以暴力介入運輸權、地方工程標案。

去年7月，吳聰寬因涉嫌恐嚇勒索水利署公共工程的承包商，索討100多萬元，警方獲報後在同年8月底攻堅，逮捕他跟一群小弟。警方在現場查扣的5把長短槍、200多顆子彈中，發現有把「KSG霰彈槍」，火力強大。

南投縣的名間殯儀館後方，24日發生綽號「瘋寬」的角頭慘死車內的事件。（圖／Google map）

此外，吳聰寬生前也相當殘忍，據聞他討賭債時，還把欠債人的手指剪斷。曾經因為黎姓女友要分手，竟把對方騙到集集山上的某工寮，用束帶綁住，並且糾眾痛毆對方，造成女方左手指縫間裂傷、右大腿大片瘀青、左小腿大片瘀青、右上臂大片瘀青及左手腕附近骨折，還勒索97萬，逼對方願意答應「繼續跟你交往」才放人。

事後他落網聲稱不是為了錢只是想繼續跟對方在一起，但鬼扯之詞不被採信。連同集集攔河堰的恐嚇案，一併被移送南投地院，2022年間2案一起宣判，他被依2個恐嚇危害安全罪各判2個月，另涉及強制罪遭判4個月、涉及剝奪他人行動自由罪判6月徒刑，合併執行9月徒刑可易科罰金，手段兇殘卻被輕判，當時也引來不小爭議。

53歲南投地方角頭吳聰寬，作風兇殘，惡名昭彰，犯罪團夥在地方上有「狗頭幫」的別名。（圖／警方提供）

然而吳聰寬疑似在車內自戕，25日上午檢察官會同法醫已完成相驗，但對死因、彈道及相關細節均未做任何說明。吳聰寬家屬進入冷凍庫確認身分後，痛哭失聲，其友人私下透露，吳聰寬雖個性剛烈不羈，但對家人和朋友都非常照顧，死訊傳來讓他們都相當難過不捨。

據悉，吳聰寬並非首次做出輕生行為，先前因殺人未遂等案件羈押於看守所期間，曾因擔心家中經濟狀況而以電視線纏頸自傷，所幸獄方及時發現，法院甚至裁定戒具約束以防再次尋短。至於此次是否與家計壓力或其他因素有關，仍待檢警調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

