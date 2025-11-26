南投角頭「瘋寬」心臟中彈亡 警方未排除他殺 27日解剖釐清死因

記者陳佳鈴／南投報導

「瘋寬」（中）在濁水溪沿岸勢力龐大，行事兇悍，前科紀錄極為驚人，未料卻傳出他心臟中彈陳屍車內，死因不明。（圖／資料照）

外號「瘋寬」的 53 歲吳姓地方角頭，24日下午被發現在南投名間鄉殯儀館後方自行車道旁的自小客車內身亡，胸口中彈、身旁留有一把手槍，情況相當詭異。警方初步研判有自戕可能，但因現場跡證仍存在疑點，檢警今（25）日會同法醫相驗後，尚無法確認是否為自殺，將於 27 日進行解剖與彈道化驗，以釐清真正死因。

「瘋寬」在濁水溪沿岸勢力龐大，行事兇悍，前科紀錄極為驚人。四年前，他為掌控濁水溪疏濬工程，甚至將自家比特犬的頭像製成「通行證」，要求砂石車進場前必須張貼，藉此壟斷運輸及工程利益。多年來他屢傳涉及暴力討債、以老虎鉗剪斷被害人手指、強行押人到山區工寮毆打等惡行，地方惡名昭彰。

去年 7 月，吳男更因涉嫌向水利署工程承包商恐嚇勒索百萬元，遭檢警兵分多路攻堅逮捕，在其據點起出五把長短槍、兩百餘顆子彈，火力驚人。其中一把 KSG 霰彈槍，更是電影《捍衛任務》主角基努李維的同款武器。

警方表示，吳男前天下午被發現倒臥車內時已無生命跡象，胸口近心臟處中彈，車內唯一槍枝落在身旁。警方調閱周邊監視器並檢視現場跡證後，傾向初步認定為自戕，但並未排除其他可能性。

據了解，吳男先前因殺人未遂案羈押期間，也曾因家計壓力以電視線自傷，所方緊急阻止才撿回一命。近來他深陷多起刑案，加上傳出疑似罹癌，使得外界推測其可能因壓力與病痛走上絕路，但真正原因仍需待解剖與後續鑑識釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

