南投角頭「瘋寬」殯儀館後中彈身亡 疑車內持槍自戕

首次上稿 11-24 23:23更新時間 11-25 06:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉殯儀館後方自行車道今(24)日下午驚傳1名男子在轎車內身亡，心臟部位中彈，警方查出死者為外號「瘋寬」的53歲吳姓地方角頭，身旁留有1把手槍，警方調閱附近路口監視器及從現場跡證初步研判，吳男疑持手槍自戕身亡。

南投警分局今天下午2點30分接獲報案，有民眾在名間殯儀館後方自行車道發現1名男子躺臥轎車駕駛座，上前呼叫卻沒有任何反應，員警趕往查看，發現男子胸口中彈明顯死亡，身旁留有1把手槍，車內及四周無打鬥等跡象。

警方查出死者為外號「瘋寬」的53歲吳姓地方角頭，他下午駕駛鄰居車輛外出即失聯，初步研判疑持手槍自戕身亡，惟已報請檢察官相驗進一步調查釐清死因，並深入追查槍枝來源。

據了解，外號「瘋寬」的吳男，涉嫌在南投濁水溪一帶經營地下賭場與砂石買賣，平日行事作風兇狠強悍，曾因將比特犬頭像製成「通行證」，規定進入工地砂石車都得張貼出示，進而取得運輸權或地方工程標案而有「狗頭幫」之稱，並曾討賭債剪斷被害人手指等案屢遭查緝，去年7月還涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，檢警8月底攻堅抓人查扣5把長短槍、200多顆子彈，火力驚人，其中一把KSG霰彈槍是電影「捍衛任務」主角「殺神」基努李維的用槍。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

