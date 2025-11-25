南投角頭「瘋寬」自戕收場！曾組狗頭幫壟斷砂石、逼債剪手指

南投角頭「瘋寬」被發現在南投某殯儀館旁輕生。示意圖／翻攝自google街景

橫行南投的知名吳姓角頭「瘋寬」，昨（24）日遭發現陳屍在殯儀館旁一輛轎車中，警方初步判定他在車內舉槍自戕，心臟中槍死亡。吳男死訊震驚當地黑幫，過去他曾自創「狗頭幫」，壟斷濁水溪疏濬工程，更曾因討債，用老虎鉗剪斷債務人的手指，甚至對女友也相當兇殘，迫使對方不敢分手，如今卻慘死車中，引起熱議。

南投警分局昨日下午2時30分接獲民眾報案，表示有駕駛在某殯儀館後方自行車道違規停車，上前看驚覺一名男子陳屍在車內駕駛座。員警趕赴現場，發現男子胸口中彈明顯死亡，身旁有一把手槍，現場無打鬥痕跡，調閱附近路口監視器，初步判定男子持槍自戕。

警方調查指出，死者為53歲外號「瘋寬」的吳姓角頭，下午駕駛鄰居車輛後失聯，並在車中舉槍輕生，已報請檢察官進一步調查確切死因，並追查槍枝來源。

據悉，角頭「瘋寬」前科累累，在南投當地橫行無阻，創立「狗頭幫」，壟斷濁水溪的疏濬工程，規定所有砂石車必須貼上「狗頭」標誌通行證，才能進入工地，還出言恐嚇集集攔河堰人員「很早就想把你處理掉」。

他也曾經營砂石場，有業者不滿砂石品質，吳男竟衝進對方家中一陣狂毆猛打，並以自己曾上社會新聞為由，威脅對方支付100萬元，稱不付錢就會有一樣的下場。此外，他也從事暴力討債，曾以老虎鉗剪斷債務人手指，並強押對方加入狗頭幫繳納抽成抵債。

吳男對女友也相當殘暴，只因女友說想分手，竟直接將對方帶到一處工寮，持棒球況毆打，並要求女友籌措欠款97萬，對方湊不出錢只好無奈繼續交往。

檢警去年搜索逮捕吳男，吳男見到大批警力當場驚慌失措，乖乖配合調查，警方於現場查扣4把90手槍、1把霰彈槍、89發霰彈及56發手槍子彈，還搜出安非他命等毒品，豈料1年後，吳男竟自戕慘死車中，與以往兇殘形象截然不同，震驚當地黑幫。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



