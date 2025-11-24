南投角頭「瘋寬」陳屍殯儀館後…心臟中彈！警證實調查中

記者簡榮良／綜合報導

南投縣名間鄉今（24）日下午驚傳一名男子心臟中彈身亡，地點就位在殯儀館後方自行車道；經警方證實，死者為53歲吳姓男子，外號「瘋寬」的地方角頭，作風兇悍，在濁水溪一帶經營砂石買賣與地下賭場，將比特犬頭像製成「通行證」抽取規費，而獲得狗頭幫之稱，去年才遭查獲擁槍自重，一生前科累累。未料，死訊來得突然，「瘋寬」被發現陳屍車上，手邊有一把槍支，警方將追查來源。死因有待檢方相驗釐清。

南投縣警方證實，今日下午14時許，接獲民眾的報案，指稱殯儀館後方的自行車道上，發現一名男子躺臥在一輛轎車內，上前呼叫卻沒有任何反應，因此報警處理。警員趕到現場後，發現死者疑似持槍自戕，就立即封鎖現場展開調查。

廣告 廣告

角頭「瘋寬」陳屍殯儀館後方車上，手邊有一把槍支，警方將追查來源。（圖／翻攝自google街景畫面）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

15歲少年撞3死…血濺臭豆腐！「宮廟父人設卸妝」：名字竟刻詐團靈骨塔

煎牛排唱TWICE歌…顧客怒嗆「很憨」爆衝突！老闆：送你日不落的想念

喊要「超越鄭捷」！嘉義26歲信徒預告隨機殺人…判刑出爐

國道8號詭異車禍！2車撞爛打橫「1名駕駛失蹤」

