▲南投警分局辦理社區治安會議，鄉親響應踴躍。(南投縣府提供)

南投警分局為多方聽取民眾建言，廣蒐社會治安資訊、落實警政社區化理念，昨日上午在南投市三興里天明宮辦理社區治安會議，期盼藉由警察與民眾面對面意見交流，了解鄉親對轄區偵查犯罪、交通安全、為民服務及其他治安相關的意見與需求，有效落實社區預防犯罪工作，讓鄉親有安全的生活環境。

此次治安會議有30名里民到場參加，現場由南投派出所所長陳俊宏主持，會議中由分局業務單位透過影片及POWER POINT簡報資料教導民眾防詐騙、酒後不駕車、行車交通安全指導、婦幼安全工作自我保護、防制人口販運等宣導，並特別針對高獲利投資、假親友及假檢察官等詐騙手法剖析，呼籲民眾切勿受騙；另會議中有民眾詢問如何識詐，此部分也由分局承辦人員向民眾解釋說明，獲得現場來賓熱烈迴響。

分局長蔡宏澤表示，警方將持續引導社區民眾參與「打詐」、「交通安全」、「婦幼保護」及「人口販運防制」等面向工作，並隨時參與社區活動，鄉親如有任何治安、交通等問題需警方協助事項，皆可隨時向各地區之分駐（派出）所或分局聯繫，警方將立即提供必要之協助及服務。