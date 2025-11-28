南投警是色鬼！偷拍女同事洗澡急刪片 下場曝光

南投一名張姓員警，今（2025）年3月連續2次在分局宿舍的男女共用浴室中，偷拍女同事洗澡。（示意圖，非當事人／pexels）





南投一名張姓員警，今（2025）年3月連續2次在分局宿舍的男女共用浴室中，偷拍女同事洗澡，第二次犯案時當場被抓包，張男嚇得趕緊逃跑並刪掉影片，但經復原檔案，惡行還是全被揭露。近日一審判決出爐，南投地院依涉犯2項無故攝錄性影像罪，判處張男各3月徒刑，合併執行5月，可易科罰金。

判決書指出，張男於3月19日及20日凌晨，在警分局宿舍四樓的共用浴室中，持手機偷拍同為員警的女同事洗澡，共錄下5段影像。第二次犯案時，同事察覺大聲喝斥，張男隨即逃離。警方調閱監視器並獲其同意搜索後，在其手機內發現相關錄影紀錄。

法官審酌，被告身為執法人員卻嚴重違反法紀與性隱私界線，且使被害人遭受精神傷害，行為難以原諒；雖然被告犯後坦承犯行，但未能取得被害人諒解，被害人亦已另行提起附帶民事訴訟求償。法院認為本案欠缺適用《刑法》第59條酌減刑度或宣告緩刑之正當理由，因此未予從輕。

檢察官強調，被告不僅侵犯同事隱私，事後還曾刪除錄影試圖湮滅證據，態度不佳，建請從重量刑。法院最終判處張男涉犯2項無故攝錄性影像罪，各處3月徒刑，合併應執行刑為5個月，可易科罰金，並依規定沒收其犯案使用的手機及SIM卡。全案可上訴。

