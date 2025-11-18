南投警民合作成功攔阻2億多 提醒領萬元小心遭詐！

「普發現金一萬元」上路後，傳出有民眾受到普發現金名義詐騙，許淑華（前排中）親自帶隊宣導。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

詐騙事件層出不窮，南投縣警方統計自今年一至十月，查獲詐欺不法利得有一億三千多萬元，警民合作，成功攔阻詐騙五百多件，總攔阻金額兩億三千多萬元；政府「普發現金一萬元」上路後，傳出有民眾受到普發現金名義詐騙，縣長許淑華十八日特別偕同反詐騙代言人藝人黑面，提醒民眾提高警覺，以免辛苦積蓄遭詐，如發現不法，要勇於檢舉。

南投縣政府警察局十八日在半山夢工廠舉辦反詐宣導活動，許淑華表示，詐騙是近年來最嚴重的治安問題，最近政府普發現金一萬元，很多民眾也收到一些詐騙相關訊息，提醒民眾多一點警覺，就能保住荷包。

縣警局也表示，政府普發一萬元現金，不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或是要求「點連結、輸資料、付手續費」才能領現金，如接到訊息「普發現金加碼送」、「限時回饋」等假連結，一律是詐騙！

縣警局局長謝宗宏表示，依內政部警政署打詐儀錶板統計，南投縣今年十月受理詐欺件數計兩百一十件、財損四千二百多萬元；另統計一至十月，打擊詐欺查獲詐欺集團五十六件、成員五百零三人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得共計一億三千六百多萬元，相較去年同期查緝詐騙集團增加十八件；另在警民協作成效方面，警局與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙五百五十二件，總攔阻金額二億三千一百多萬元。「打詐南投隊」在縣長的帶領下，以行動展現決心，以數據證明成效。