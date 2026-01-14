南投警深夜勇逮通緝毒犯 查獲改造手槍及毒品

南投派出所警員深夜逮住通緝犯並查扣一干證物。（南投分局提供）





南投派出所二名警員深夜執勤時，發現一名毒品通緝犯出現在市區，立即加速尾隨在南崗三路與成功一路口攔查，曾姓嫌犯見警立即加速逃竄，經一番追逐終被警方壓制，並查出其隨身攜帶的一干毒品等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝案件等罪，移送南投地檢署偵辦。

南投警分局南投派出所日前掌握情資，獲悉曾姓毒品通緝犯於轄內出沒，警員張家銘、吳浩誠12日22時至24時執行巡邏勤務時，發現曾嫌駕駛自小客進入南投市，隨即尾隨至南崗三路與成功一路口實施攔查。

警方將再追查嫌犯攜帶毒品等來源。（南投分局提供）

不料曾嫌見警攔檢後加速逃逸，警方隨即調閱行車軌跡並沿途梭巡追緝，於南崗工業區內發現其蹤跡，員警立即上前追捕，曾嫌見狀拔腿逃跑，追捕過程中員警以辣椒水噴灑其雙眼後成功制伏逮捕。

在警方的追捕過程中，附近民眾見員警持辣椒水及警棍追緝，誤以為有人持木棍及水槍鬥毆，立即撥打110報案，轄區員警到場處理後，始知為同仁正在追捕通緝犯。

警方逮捕曾嫌後，對其隨身攜帶手提包搜索，當場查獲改造手槍2把、彈匣3個、子彈29顆、第一級毒品海洛因1包(毛重0.77公克)、第二級毒品安非他命(毛重1.68公克)、含海洛因針筒8支、依托咪酯煙彈2顆、電子煙機台3支、鏟管4根、安非他命吸食器1組等物，曾嫌坦承上開物品均為其個人所有及施用，全案依法查扣相關證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝案件等罪，移送南投地檢署偵辦。

南投警分局長洪秋賢強調分局將持續積極溯源，循線向上追查槍彈及毒品來源，全力打擊毒品及槍械犯罪，維護轄區治安。



