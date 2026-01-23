南投警破獲電信詐騙機房 1嫌為19年刑期通緝犯

南投縣刑警大隊偵一隊隊長林松柏表示，「案經長期蒐證跟監，掌握黃嫌2人住居所後，規劃勤務圍捕黃嫌2人。實施攻堅搜索過程中，黃嫌竄逃至4樓屋頂，警方立即調整戰術，並由執勤人員對其心戰喊話，俟黃嫌卸其心防後順利逮捕到案。」

大批員警荷槍實彈準備破門攻堅，先在1樓逮捕其中一名王姓嫌犯，另一名黃姓嫌犯躲藏在頂樓鐵皮屋頂上，在警方包圍下順利將他逮捕。這2名嫌犯在南投縣水里鄉一處透天民宅設置詐騙集團機房，透過假冒公務人員說能解除分期付款，藉此詐騙被害人。警方表示，黃嫌目前因毒品及槍砲案遭彰化地檢察署通緝中，須入監執行有期徒刑19年，也當場查扣語音閘道器及WiFi分享器等證物。

更多公視新聞網報導

賴清德出席署務會報 促警政署加強打擊詐騙

用餐趁警不備落跑 嘉義通緝犯彰化被逮

屏東林管處「滅鼠專案」查獲2嫌涉盜4公噸柚木

