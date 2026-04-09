南投議員簡千翔退黨！柯文哲：有人來有人走不奇怪 近期入黨比退出的多

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

南投縣議員簡千翔今（9）日宣布退出民眾黨，將以無黨籍參選南投縣議員。民眾黨創黨主席柯文哲今天被問及此事，柯文哲說，一個政黨本來就是會有人加入、有人退出，所以這也沒有什麼奇怪的。不過他知道，最近中央黨部好像有講說，最近入黨的人數好像在那2天就700多人。最近有增加，增加的還是比退出的多很多。

柯文哲。（圖／方炳超攝）

簡千翔上午舉行記者會，宣布退出民眾黨，與此同時，柯文哲與民眾黨主席黃國昌也一同舉行記者會，媒體詢問柯、黃，會不會擔心未來還會有退黨潮？對此，柯文哲做出前述表示。

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黃國昌則說，其實對他來講，過去曾經一起努力過的同伴，他的原則就是不會口出惡言，希望簡千翔未來有更好的發展。那對於台灣民眾黨而言，珍惜的是可以在黨最困難的時候陪他們走過風風雨雨、抵擋所有的壓力，秉持著他們的價值、堅持著他們的理想，繼續勇敢邁步前進的夥伴，他覺得這才是最重要的事情。



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