南投議員退民眾黨！柯文哲回「也沒什麼奇怪的」：增加的比退出的多很多

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對於南投縣議員簡千翔退出民眾黨，柯文哲回應表示「一個政黨本來就是有人加入有人退出，這也沒有什麼奇怪的。」（圖／翻攝畫面）

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今（9）日召開記者會宣布退出民眾黨，表示自己自創黨初期即投入黨務，並協助南投縣黨部從無到有，懷抱理想投入政治。然而，近來黨內運作逐漸偏離原有理念，決策模式已「走鐘」，與其秉持理性、務實的從政初衷出現明顯落差，因此決定即刻退黨。宣布以無黨籍投入年底議員選戰。對此，民眾黨創黨主席柯文哲回應表示「一個政黨本來就是有人加入有人退出，這也沒有什麼奇怪的。」

簡千翔的退黨聲明表示，很希望自己能為台灣做此事，也期待能打破兩黨對立的僵局，也因此他選擇加入新成立的「台灣民眾黨」。入黨後自告奮勇為民眾黨出錢出力，使南投縣黨部從無到有。當了縣黨部主委四年，也代表民眾黨選上南投、名間區的縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。

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簡千翔說，自己義無反顧地投入民眾黨。很遺憾地，這個政黨的理念日趨模糊，已和他的價值漸行漸遠，因此決定退出民眾黨。很多人會問「為什麼是現在離開」？在他的認知，政黨應該要能貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學來服務民眾。但目前黨內的運作模式卻已「走鐘」到看人在辦事。

簡千翔表示，這樣的路線和作法，和自己的主張，出現了很大落差。「因此我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨。2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選。」

對於簡千翔退黨改以無黨籍參選南投縣議員一事，柯文哲上午出席黃國昌競選影片發布記者會時回應表示，「退黨是這樣啦！一個政黨本來就是有人加入有人退出，這也沒有什麼奇怪的。」

柯文哲還說，最近入黨人數兩天就七百多人，最近有增加，增加的比退出的多很多。

現任民眾黨主席黃國昌表示，「對我來講過去曾經努力過的同伴，我的原則是不口出惡言，希望他未來有更好發展，對民眾黨而言珍惜的是可以在黨最困難時候，陪我們走過風風雨雨抵擋所有壓力，秉持著我們的價值堅持的我們的理想，繼續勇敢團結前行的夥伴，我覺得這才是最重要的事情。」

簡千翔召開記者會宣佈退出民眾黨。（圖／翻攝畫面）

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