南投議員3、4選區 參選爆炸拚戰猛

南投縣第四選區議員出缺3席，已6人想挑戰，議長何勝豐動向受矚目，他宣布爭取蟬聯，交棒兒子何家輝謠言不攻自破。（楊靜茹攝）

南投縣第三選區議員謝明謀、陳淑惠、王秋淑、黃春麟競選連任，前議員蕭志全將回鍋，集集前鎮長陳紀衡、水里前鄉代林良正、縣府祕書黃馨瑩也要角逐；第四選區議員游顥選上立委、蔡孟娥轉戰竹山鎮長、吳瑞芳遭判刑解職，出缺3席，已6人想挑戰，議長何勝豐、議員陳玉鈴爭取蟬聯，何勝豐交棒兒子何家輝謠言不攻自破。

第三選區包括集集鎮、水里鄉、魚池鄉及信義鄉4鄉鎮，曾獲全國模範警察的黃春麟，本屆初試啼聲獲5586票，以該區第一高票當選議員，這次面臨集集鎮前鎮長陳紀衡挑戰。

廣告 廣告

國民黨籍老將謝明謀、陳淑惠分別爭取6連霸、7連霸，基層實力雄厚；蕭志全因水里鄉農會選舉與陳淑惠結怨，上屆水里鄉長選舉差40票飲恨，這次回鍋選議員，兩人再度狹路相逢。王秋淑為民進黨，面對同黨陳紀衡、林良正同室操戈，還有同鄉國民黨籍黃馨瑩挖牆腳。

第四選區包括竹山鎮、鹿谷鄉，有5席議員，這屆游顥選上立委，蔡孟娥宣布轉戰竹山鎮長，4連霸無黨籍議員吳瑞芳因違反《貪汙治罪條例》遭判2年、緩刑5年，遭議會解職，因此出缺3席，已6人表態挑戰。

鹿谷鄉鄉長邱如平2屆任滿，將轉戰南投縣議員。竹山鎮前鎮長黃丹怡，2度參選竹山鎮長失利，卸任後因涉貪案遭起訴，被民進黨開除黨籍，歷經多年纏訟，一、二審判無罪，這次將角逐議員。

竹山鎮長陳東睦前機要祕書李廣演，上次以無黨籍參選落馬，這次代表勞動黨二度參戰。竹山連興宮主委許民衡的兒子許耿禎，曾競選議員落馬，這次捲土重來。南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭也要角逐；南投縣政府駐區主任劉子維布局已久，來勢洶洶。

不過該選區最受矚目是議長何勝豐動向。外傳何勝豐明年有意退休，將交棒兒子何家輝參選，已有人討論下屆正副議長人選，該謠言隨著何勝豐宣布競選連任已不攻自破。