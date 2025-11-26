南投貓羅溪疏濬刻不容緩 游顥邀集中央與地方聯合治理 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

今年7月，台灣西半部受西南氣流影響，各地降下豪大雨，南投因短短3小時降下131毫米暴雨量，貓羅溪沿岸內水無法排出而淹水，市民生命財產受到嚴重威脅。立委游顥邀集中央與地方開會，啟動聯合治理，要求應加速疏濬，排水才會真正順暢，並建議清淤應「定期化、制度化」，避免再度累積到危險程度。

游顥指出，大雨後，協助南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲，邀請水利署副署長及第三河川分署長共同研商確立「貓羅溪立即疏浚」的共識；南投縣政府也研擬2大優先清疏區域，以徹底解決淹水問題。

廣告 廣告

游顥認為，貓羅溪上一次大規模疏浚已是民國102、103年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出。貓羅溪淤積從南投往彰化方向逐段堆積，要求加速疏濬，排水才會真正順暢，並建議清淤應「定期化、制度化」，避免再度累積到危險程度。

南投縣副縣長王瑞德表示，縣府已研擬優先清疏區域，包括南崗大橋至軍功橋（約4005公尺），涵蓋外轆、三塊厝周邊；76號快速道路聯絡道至南崗大橋（約2667公尺），包含福興坑、小半山等排水出口，清疏原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心。

王瑞德表示，110至114年間的資料顯示，部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，疏濬再疏濬是最佳方式，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

張嘉哲表示，貓羅溪因多年未系統性疏濬，使南投市的下游低窪區，遇豪大雨「內水排不出去」，沿岸就會淹水。縣府已研擬疏濬區段，目標為排水出口暢通、降低外水位、避免淤積。水利署也允諾，將全面檢討並全力支持疏濬經費。

張嘉哲認為，面對氣候變遷，貓羅溪疏濬是減少積淹水的關鍵，他與市公所會持續追蹤進度，也期待中央重視地方心聲，讓南投市民在大雨來臨時更安心。

照片來源：取自張嘉哲臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批藍白政黨利益考量 沈夙崢：政院版《財劃法》能照顧非六都縣市

交通部祭5大國旅方案救旅遊 羅廷瑋憂恐淪為口號

【文章轉載請註明出處】