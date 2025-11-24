南投貓羅溪疏濬 中央地方啟動大規模治理規劃

【記者林玉芬/南投報導】貓羅溪沿岸今年兩度遭遇丹娜絲颱風與西南氣流強降雨侵襲，3小時雨量達131毫米，造成南投市寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊等多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全。



縣府為徹底解決淹水問題，24日邀請經濟部水利署、南投市公所及各級民代開會，確立「貓羅溪立即疏濬」的共識。

會議由副縣長王瑞德主持，與會者包括立法委員游顥、水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇、南投市長張嘉哲、多位縣議員、市民代表及貓羅溪沿線里長。

貓羅溪上一次大規模疏濬已是民國102、103年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出，甚至造成縣政府前的中興路積水，顯示全面性疏濬已刻不容緩。

此次縣府研擬兩大優先清疏區域，南崗大橋至軍功橋，涵蓋外轆、三塊厝周邊；76號快速道路聯絡道至南崗大橋，包含福興坑、小半山等排水出口，清疏原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心。

第三河川分署長張稚煇表示，近10年仍有陸續辦理疏浚，清淤量逾140萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，2日超過600毫米雨量是主因；此次事件雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情，未來將依地方需求加速規劃，南崗大橋與碧山巖流域也將陸續發包疏濬。

水利署副署長陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏濬區段、排水出口及閘門位置，全力協助經費編列。

王瑞德表示，河川治理不能只看「河水有無溢堤」，更重要是沿線居民的生命安全。110至114年間的資料顯示，部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

張嘉哲表示，近年氣候變遷使強降雨愈加頻繁，南投市多處因排水受阻而出現積淹水，嚴重威脅市民生命財產安全。貓羅溪位於低窪下游，疏濬清淤是排水關鍵，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少。市公所會持續追蹤相關工程，希望水利署重視地方心聲，讓市民在每次大雨來臨時，都能更加安心，不再為淹水擔心。