南投負債歸0財力就升級 許淑華：變相懲處？擬提聲復

南投縣財力級次從第4級升至第3級，災修款還列入自有財源，縣長許淑華研議向行政院提聲復。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

新版《財畫法》115年度上路，相較112年度，南投縣財力級次小幅升等一級，從第4級躍升至第3級，地方自籌款比率將提高，對此南投縣長許淑華說，縣府自有財源比例約7％，主要靠中央統籌分配稅款及補助款，中央竟將災修款列入縣府的財政收入，根本不合理，且縣府剛還債，財力級次就升等，變相懲處？研議提聲復。

許淑華表示，收到行政院的財力級次，發現南投縣財力級次從第4級升至第3級，意味著未來推動各項建設，地方自籌款比率將跟著升高，若依據新版《財畫法》，各縣市的統籌分配款都增加了，為何有些縣市的財力級次降等，例如台南市從第三級降到第五級，建議中央公布各縣市財力級次試算標準。

許淑華說，縣府剛還完清負債，達成「0負債」里程碑，財力級次突然升等，不免讓人多做聯想，這樣還有地方政府願意還債？只要有負債，象徵財力愈差，可以向中央拿更多？！她認為中央應鼓勵各縣市政府遵守財政紀律，多還債，如果掛了帳務，一直喊窮，不還債，這不是行政機關健全的財政狀況。

許淑華指出，縣府自有財源比例約7％，主要靠中央統籌分配稅款及補助款，本縣山區地域遼闊，每逢颱風及雨季災害頻仍，如卡努、凱米颱風等等，部分災修復原經費係仰賴中央挹注，災修款只能用於災修，未料中央竟將災修補助款也列入縣府的財政收入，根本不合理。

許淑華感慨，中央能給地方多少一般性補助款，又不願講清楚，加上財力升級，配合款要提高，總覺得行政院一直跟地方政府百般計較，希望行政院對外說明各縣市財力級次試算標準，要有一定運作規則，不然地方政府很難編預算，影響地方施政。

