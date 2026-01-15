南投超速「開單王」揭曉！溪頭取締數破9千奪冠 竹山亞軍

南投縣2025年測速照相桿取締件數公布，其中溪頭縣道151線的測速桿以9205件的取締數量登上「開單王」，而設置僅半年、位於竹山紫南宮的台3丙線測速桿則以4494件的取締數量榮獲亞軍。

溪頭縣道151線的測速桿以9205件的取締數量登上「開單王」。（圖／民眾提供）

警方指出，溪頭因車流量增加，違規行為隨之上升，而紫南宮的測速桿由於是新設施，駕駛人對其不熟悉，因此取締數量較高。根據警方的說法，溪頭聯外道151線的速限為50公里，該路段位於直線下坡段，車流頻繁，導致取締件數居全縣之冠。

廣告 廣告

設置僅半年、位於竹山紫南宮的台3丙線測速桿則以4494件的取締數量榮獲亞軍。（圖／民眾提供）

至於竹山紫南宮的台3丙線，因為新設施的關係，駕駛人每月的違規行為約有700至800件，半年內便累積了4494件的取締紀錄。警方提醒，南投地區山路多彎且坡道陡峭，駕駛人應特別注意速限及車距，以維護交通安全。

延伸閱讀

2025年「雨量王」宜蘭西帽山奪冠 東澳嶺第三名

公司尾牙驚見「小朋友董事」 員工嘆：羊水是人生分水嶺

淡江大橋5月通車！公路局邀全民「躺上橋」暖場開跑