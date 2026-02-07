南投輔選接見反焚化爐自救會 賴清德：茶產業值得好好保護

民進黨主席賴清德前往南投為縣長參選人温世政輔選。民進黨提供



南投縣政府規劃在名間鄉設置焚化爐，地方發起自救會抗議，總統賴清德今天（2/7）接見自救會成員，並強調名間鄉茶葉產值占全台35％，值得被好好保護；縣府則表示，焚化爐不應淪為政治議題，應回歸科學理性討論。

身兼民進黨主席的總統賴清德，中午先到南投福順宮參拜，並推薦黨籍南投縣長參選人温世政，在與黨公職舉行便當餐會期間，主動邀請名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲、張淑芬等人進場座談，並接受遞交的陳情信，聽取鄉親意見。

名間鄉長陳翰立指出，焚化爐與地方未來發展事關重大，環團與自救會的聲音很重要。賴清德也認同名間鄉茶葉是很重要的產業，陳立翰建議中央，應思考透過特別法，確保茶葉產業長遠發展。

民進黨發言人吳崢表示，賴清德主動注意到場外有鄉親陳情，希望傾聽地方的聲音。賴也在會中指出，名間鄉一個鄉就占全台茶葉產值35％，不只是產業，是台灣重要的茶文化瑰寶，值得被好好保護。

南投縣長許淑華日前表示，任內一定要處理垃圾問題，不會留給下一任，希望賴清德到南投輔選温世政，也能針對中央對南投處理垃圾的看法，給地方清楚的膠帶。南投縣政府則表示，垃圾焚化爐不應淪為政治議題，希望回歸科學理性討論。

