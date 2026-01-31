南投農會員工薪資 全國第3高

南投縣府1月31日舉辦農民節表彰大會，並與13鄉鎮農會代表一同宣傳南投特色農產品。（劉慧茹攝）

南投縣為農業大縣，去年全縣農產運銷總額達45億元，其中仁愛鄉與信義鄉分別以逾6億元和5億元最多，而13鄉鎮農會在中央各項農業評比中成績亮眼，使農會員工薪資排名躍居全國第3名。縣府1月31日舉辦農民節表彰大會，頒發各類獎項向農友致敬。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，在縣長許淑華支持下，全縣農業大幅進步，加上農會理監事與上級指導和諧團結，業績表現優異，在全國22縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第3。股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾，曾明瑞說：「這是南投縣農民的福氣。」

昨日縣府舉行115年農民節表彰大會，許淑華頒獎表揚績優農民與農業團體，各鄉鎮市農會及縣農會理事長、總幹事等代表皆出席同慶。許淑華特別頒發「南投之光」榮譽給埔里鎮果樹（水果）產銷班第4班，表彰該班榮獲114年全國優良農業產銷班殊榮。

農民代表蔡舒莉表示，希望透過參賽，讓更多青年看到返鄉從農的機會。現在的農業有很多資源，青農可以做得很好，歡迎大家多參加活動與比賽，提升能力，讓產業更發揚光大。

全國與縣內重要獎項，包括水里鄉農會郡坑家政班及中寮鄉農會永平村家政班第2班榮獲114年特色家政班，信義鄉農會獲第19屆農金獎，草屯鎮農會獲第19屆金質獎，以及埔里鎮農會、中寮鄉農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會等在114年全國四健作業組競賽中的優異表現。

縣府未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊。曾明瑞則期許持續推廣農會產品，提升南投農產品能見度。