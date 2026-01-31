南投農業評比大豐收 許淑華頒「南投之光」向農民致敬

許淑華（中）頒發「南投之光」牌匾給埔里鎮果樹產銷班第四班，表揚該班榮獲全國優良農業產銷班。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府與縣農會三十一日共同舉辦農民節慶祝大會，縣長許淑華特別頒贈「南投之光」牌匾給榮獲全國優良農業產銷班的埔里鎮果樹產銷班第四班，並親自表揚獲得第十九屆農金獎的信義鄉農會及金質獎草屯鎮農會，感謝各農會與農友朋友辛勤耕耘，期許大家持續努力，讓農業成為支撐地方經濟、文化與社會發展的重要力量。

全縣各鄉鎮市農會理事長、總幹事及農業菁英齊聚一堂，並帶來各鄉鎮特色產物，展現南投農業在生產技術、產業升級、食農教育等亮麗成果。

許淑華指出，面對氣候變遷、勞動力短缺與市場競爭等挑戰，南投農民仍展現高度韌性與創新能量，積極導入智慧農業、友善耕作及品牌經營。縣府近年降低青年返鄉門檻，建構「品味南投」標章認證電商平台，強化電子商務與直銷通路，並在盛產期輔導展銷活動。未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊，發展精緻化、生活化、資訊化的現代農業，目標讓南投成為精緻農業與觀光旅遊大縣。

縣農會總幹事曾明瑞表示，過去一年，南投縣農業大幅進步，十三鄉鎮農會業績表現優異，在全台二十二縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第三。股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾。