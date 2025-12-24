南投農產通路媒合新突破 百味採匯食材共聯 縣府助力社區經理人直擊B2B商機

南投大庄社區經理人謝育廷「薑先生」薑製品特寫，成功展現南投在地風味特色，獲多家通路業者關注，拓展多元銷售與市場銜接可能。

地方中心/綜合報導

南投縣政府積極推動農村產業升級，今日於台北晶宴會館民權館舉辦「百味採匯，食材共聯」餐飲與食材供應通路媒合會，成功串聯台灣餐飲業聯盟廚師與高聖泰國際、桂冠實業等10家通路業者，打造南投社區經理人直達多元採購端的專業平台。這場聚焦攤位展示與一對一洽談的媒合盛會，不僅彰顯縣府對地方創生的堅定支持，更為南投農產開闢穩定B2B通路，注入產業新活力。

南投縣政府農業處蘇瑞祥處長親自參與，親臨現場指導與回饋，並與南投社區經理人及通路業者進行交流，表達對產業合作與媒合的支持，並期盼後續能持續創造更多交流機會。

攤位媒合精準對接 通路買家走訪南投優質農產

縣府精心規劃14:00-16:00媒合時段，Hugosum和菓森林、頂發薑先生、一心百香果等多家社區經理人設置專業攤位，現場展示咖啡、薑、香菇、百香果、梅子、紅茶等在地農特產，並分享生產故事與品質保證。台灣餐飲業聯盟廚師及桂冠實業、小磨坊國際貿易等通路業者自由參訪，進行產品試吃、品質檢驗與需求討論，氣氛熱絡，初步促成多筆採購意向。

南投廣明社區經理人黃稚淋「集元果觀光工廠」，以集集山蕉開發多款創新產品，與通路業者熱絡互動，將南投美好農產帶入市場，實踐整根香蕉全利用理念，驅動農村繁榮新局。

社區經理人實戰升級 從展示到訂單的市場蛻變

相較傳統交流會，此次媒合會強調純粹攤位互動，社區經理人透過面對面洽談，快速掌握買家需求、價格條件與供貨規格，累積B2B實戰經驗。

南投南村社區經理人林主賓「一心百香果」，結合新鮮優質百香果展示與現場試飲試吃體驗，呈現百香果多元產品樣貌，吸引通路業者關注，拓展多元銷售可能。

縣府媒合平台持續深化 樹立優質供應商標竿

南投縣政府將以此媒合會為起點，將建立後續追蹤機制，協助簽署長期合約，預期強化社區經理人市場開拓能力，提升農產品牌信任與媒體曝光。縣府強調，此平台不僅解決通路瓶頸，更培育地方創生人才，讓南投農產成為通路業者信賴的「優質食材供應夥伴」，實現產銷平衡與農村永續發展。