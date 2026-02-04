南投退休公教人員迎馬年 活力長青南投區新春聯誼

市長張嘉哲特來祝福並送小紅包。（退休公教協會提供）





迎接2026馬年新春，南投縣公教退休人員協會4日於南投市南島婚宴會館 舉辦「活力長青暨新春聯誼餐會」。數百位退休同仁齊聚一堂，展現「馬上幸福」的新氣象，氣氛熱絡溫馨。全縣各區各都舉辦新春聯誼活動，讓大家精神奕奕充滿活力。

包括副縣長王瑞德、議員林儒暘、市長張嘉哲、市代會副主席張秦瑞、游顥立委服務處石智伯、馬文君立委秘書黃玄瑞等多位民代也都出席，為退休公教人員送上誠摯祝福與施政承諾。

分區舉辦新春聯誼彼此交流。（退休公教人員協會提供）

退休公教人員李耿勳、黃宏彬、賴淑月及黃惠美，以「騎士夢花園」標誌性的重唱風格，演唱多首70、80年代的經典民歌與流行金曲，於掌聲中揭開序幕。

王瑞德副縣長代表許淑華縣長致詞，對退休同仁長期在公務與教育界的付出表示由衷欽佩，推許大家是南投進步的推動力，允諾今年4月1日滿65歲免健保費減輕長輩負擔，全縣約10萬人受惠。現場活動中，南投市長張嘉哲與縣政顧問張錫淵發送紅包，祝福會員「新年快樂、馬年順利」。

理事長劉蓬期表示，協會為照顧全縣約 2,800位會員，規劃連續5天的分區團拜活動，昨天在竹山區開跑，今日南投區場次更是各區中的重頭戲，透過餐敘交流，讓退休人員在馬年伊始即感受到「老當益壯、精彩生活」的精神。他同時感謝會務團隊與南投區主任陳達三的辛勞籌備。

劉蓬期說明，協會今年預計推動約40 項多元計畫，內容涵蓋國內外旅遊、健康講習、健行及關懷訪視長輩等活動。強調協會的目標是成為退休公教人員最強大的後盾，提供更多增進身心健康的參與機會。

退休公教人員協會成員相當多，自2日起分由埔里區、竹山區、南投區、水里區、草屯區各舉辦新春聯誼活動，凝聚向心力。

活動現場南投衛生所貼心提供肺結核篩檢、心房顫動檢查等服務，主任張麗娟並進行健康衛教講座，讓會員在品嚐美食之餘，也能獲取豐富實用的健康資訊。

