南投送100隻烤雞！現場爆衝突「怒號碼牌都發完」 老闆還原狀況吐心聲

生活中心／施郁韻報導

老闆大方宣布，南投市送100隻烤雞，沒想到現場爆發衝突。（圖／翻攝自烤雞特攻隊 高屏嘉義店臉書）

知名連鎖「烤雞特攻隊」高屏嘉義店日前預言，「9縣市週三沒放假」就請吃100隻烤雞，結果預測失準，老闆仍大方兌現承諾，決定在南投及台東定點各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞。南投市率先發放100隻烤雞，現場爆發衝突，老闆無奈吐露心聲。

「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！」業者展現誠信與霸氣，決定在兩地各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞，比原先承諾的100隻還多。

廣告 廣告

「烤雞特攻隊」高屏嘉義店16日發文表示：「南投發100隻烤雞活動，超多超多人私訊來罵說為什麼說好是以現場排隊為主，結果去到現場號碼牌都發完了？說話不算話、沒誠意要發烤雞就不要發、不公平、我要退追你」。

老闆還原當時狀況，「我是到了十點，看人數已超過200人了，用號碼牌算出人數，提早告知後面的人已超過人數了，才不用白等」，且就算拿到號碼牌，仍要在現場排隊，等到中午12點有發烤雞，「只要中途離開就取消資格了，才能避免中途被插隊」。

沒想到有民眾撲空，領不到號碼牌私訊痛批，老闆無奈說：「請不要糾結號碼牌，主要就是已超過一百人，為了讓後面來的人不用浪費時間白等，想插隊的人很多，一早就有因插隊吵架的事發生，有在現場的人就知道了」。

老闆更透露第一位支持者早上五點就來排隊，「排的是參與活動的樂趣不是烤雞」，引起網友熱議。



更多三立新聞網報導

義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級

國光女神梁云菲驚傳輕生獲救！吐心聲「活得很辛苦」 撿回已放棄的命

遭大師兄毀滅式爆「逼X館嫂」！館長怒揭真相被情勒討錢 嗆聲：法院見

罕見奇蹟照！沖繩與那國島「肉眼見中央山脈」 網直呼：台灣比想像還大

