南投運用衛星遙測火點等科技 多管齊下防制露天燃燒

〔記者張協昇／南投報導〕中部第二期稻作正陸續收割，鑑於農民習慣以露天燃燒方式處理稻草或田野雜草，產生大量濃煙嚴重影響空氣品質，南投縣環保局近期已採取無人機空拍、衛星遙測火點等科技偵測方式，多管齊下加強稽、巡查，以降低農民燃燒行為。

南投縣環保局指出，稻草收割後農民可施用稻草分解菌肥料，加速稻草腐化並增加地力，不但對下期農作有增產效果，也減少化學肥料的使用，一舉數得。而燃燒稻草會使稻田內有機質都被燃燒殆盡，僅留下一些微量元素在土壤內，其實並沒有增加土壤肥力的效果。

廣告 廣告

環保局指出，該局為避免露天燃燒造成空氣污染，除以跑馬燈宣導並鼓勵使用分解菌外，已不分平假日針對稻作種植區加強稽、巡查，並運用各項科技化設備，如無人機空拍、衛星遙測火點技術、空氣品質感測器及制高點AI煙霧辨識系統偵測，民眾若發現露天燃燒行為，也可直接通報環保局公害陳情專線。

環保局強調，露天燃燒產生的濃煙易造成視線不良，影響道路交通安全，且對於老人及小孩等有呼吸道疾病或抵抗力較弱者，造成健康危害，經查獲因露天燃燒造成空氣污染者，將依「空氣污染防制法」規定，裁處1200元以上、10萬元以下罰鍰，若因而衍生公共危險，還涉及刑責及民事賠償，損人不利己，民眾切勿心存僥倖。可直接通報環保局公害陳情專線(049)223-4685或(049)222-3763

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

