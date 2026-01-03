南投醫院喜迎三位元旦寶寶

林小姐夫妻、元旦寶寶及顏稟嶪醫師合照。(圖：南投醫院提供)

元旦象徵新的一年開始，不少民眾在跨年倒數中迎接希望，也有新生命選擇在這一天來到世界。衛生福利部南投醫院於2026年元旦當天迎來二位待產媽媽，並順利接生三位「元旦寶寶」，讓醫院嬰兒室在新年第一天充滿歡笑與喜悅。

其中，31歲林小姐於元旦凌晨0時34分產下一名女嬰。林小姐的主治醫師顏稟嶪表示，能在2025年尾聲接生元旦寶寶，是相當難得且難忘的經驗。原本林小姐預計以自然產方式生產，但因出現胎盤早期剝離狀況，緊急改採剖腹生產，最終平安誕下一名體重3860公克的健康女嬰。

林小姐表示，原預產期為一月五日，沒想到女兒提前在元旦報到。全程陪產的爸爸看到女兒平安出生，感到相當激動與喜悅，夫妻倆對顏醫師及醫療團隊的專業照護表達由衷感謝，讓母女均安。

婦產科主任陳麗琴指出，迎接新生兒固然令人欣喜，但生產過程中仍潛藏許多風險，例如胎盤早期剝離、胎位不正等情形，皆可能需進行緊急剖腹生產。南投醫院醫護團隊全程嚴密監測產婦身體狀況與產程變化，並提供即時且完善的醫療服務，以確保母嬰安全。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院提供二十四小時接生及兒科醫療服務，全年三百六十五天不間斷守護縣民健康。在少子化的時代，醫護同仁能於新年第一天迎接元旦寶寶的誕生，倍感欣慰，也誠摯祝福所有元旦寶寶健康平安、快樂成長。