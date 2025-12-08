南投重大建設福崗路西延新建工程動土 完善市區外環道路系統

南投市福崗路西延新建工程舉行動土典禮，縣長許淑華（中）與來賓們共同執鏟。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投市重要建設「福崗路西延新建工程」八日動工，這條新道路經費四億九千多萬元，將從南崗二路延伸到工業路，全線完工後可串連國道三號南投交流道至工業路，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道三號間最後一哩路的交通聯絡系統，除了大幅提升行車效率，也有助於產業發展。

南投縣政府八日上午辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，包括副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、國土署中區分署長陳俊雄、南投市長張嘉哲，以及縣議員吳棋楠、沈夙崢、張秀枝、林憶如與鄰近各里長和鄉親近百人到場觀禮。

許淑華表示，南投交流道的主要聯絡道路為信義街及福崗路，其中福崗路為通往南崗工業區及台三線南崗路之聯絡道，一百零四年闢建至南崗二路後，為建構南投市完整的外環道路，縣府計畫自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國三間便捷的聯絡道路，在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為四億九千六百多萬元，中央負擔三億七千多萬元，縣府自籌一億二千多萬元，工程預計一一六年十二月底完工。

此新建道路計畫除了方便車輛通行外，也包含半山坑排水整治及人行道周邊系統串聯，配合銜接既有福崗路，排水渠道設置於路權範圍中央並於道路內側設置人行道及綠帶，提供在地鄉親一個良好的運動休閒廊道。

縣府工務處表示，福崗路西沿計畫，道路全長一千零十八公里，計畫寬度三十至三十五點四四公尺，將作為南崗工業區及旺來產業園區與國道三號間之主要運輸要道，可提升工商產業間行車效率，促進南投工商產業發展，並且延續福崗路河岸人本交通動線，提供範圍更廣、更為完善及安全的人行動線。