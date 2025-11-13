南投重視教保服務人員 免費提供心理諮商服務

南投縣政府教育處自113年度起推動「公私立幼兒園教保人員諮商輔導計畫」，服務對象涵蓋全縣公私立幼兒園的園長、教師、教保員及助理教保員，致力於促進教保人員的身心健康，營造「支持陪伴、幸福校園」的工作環境。

教育處長王淑玲表示，教保人員的心理健康是推動優質幼兒教育的重要基礎。該計畫依據教育部國民及學前教育署相關支持服務要點辦理，由南投縣政府教育處主辦、虎山國小協辦，提供多元心理支持服務，包括216小時一對一個別諮商、19場團體諮商及3場教保人員輔導知能工作坊，所有服務皆為免費提供。

計畫推動以來反應熱烈，其中114年度的輔導知能工作坊報名踴躍，尚有兩場次開放報名，分別為11月26日下午1時至4時在南投國小舉行，以及11月29日上午9時至12時於虎山國小辦理，歡迎全縣公私立幼兒園教保人員踴躍參加。

教育處指出，該計畫強調「積極傾聽、情緒同理」，由專業輔導人員提供心理支持，協助教保人員在面對工作壓力與情緒困擾時獲得理解與引導，提升其心理韌性與自我調適能力。

此外，計畫內容也涵蓋生命關懷與心靈成長層面，特別設置心理危機介入機制，以因應校園突發事件或重大心理衝擊。透過個別與團體諮商、實務操作及專家講座，協助教保人員強化輔導知能，及時獲得心理支持，重拾身心平衡，穩定教學品質。

教育處強調，完整的諮商輔導服務不僅能幫助教保人員紓解工作壓力、促進心理健康，也有助於其專業成長。未來，教育處將持續推動相關支持措施，期望打造友善、健康且充滿幸福感的教育環境，讓每位教保人員都能安心投入幼兒教育工作，共同實現幸福校園的願景。

資料來源：南投縣政府