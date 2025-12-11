南投長青暨婦女大學聯合結業 許淑華讚活到老學到老

南投縣長青大學及婦女大學聯合結業，縣長許淑華（左）頒發結業證書，肯定長輩勤學的精神。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣長青大學及婦女大學十一日聯合結業，來自全縣十三鄉鎮市六百餘名學員代表歡聚一堂，除了秀出靜態多元課程成果，並輪番上台帶來精彩的表演，展現活力與自信；縣長許淑華親自頒發結業證書，肯定長輩們「活到老學到老」，強調縣府將持續推動「高齡友善城市」與「性別平權」，讓長者與婦女朋友們擁有更豐富、有尊嚴的學習與生活環境。

南投縣第四十二期長青大學及第三十五期婦女大學聯合結業典禮，十一日在國立水里高級商工職業學校隆重登場，以熱情的原住民迎賓舞及歌謠傳唱揭開序幕，縣長許淑華親臨主持。

今年度長青大學共設四十二班、婦女大學四十班，學員總數達三千人，課程內容包羅萬象。許淑華肯定學員的勤學精神，並感謝十三鄉鎮市公所及相關單位的全力協助，讓長青與婦女大學能順利運作，協助縣府落實社會福利，推動性別平權與高齡友善。

許淑華強調，終身學習是開辦長青及婦女大學的核心宗旨。針對婦女權益，縣府配合中央政策，積極推動性別主流化與性別平權，並加強弱勢與特殊境遇家庭的扶助，致力保障婦女在政治、經濟及家庭中的自主權益。面對高齡化社會趨勢，儘管縣府財政不寬裕，但照顧長輩絕不打折。未來將持續深化「高齡友善城市計畫」，發揮長者潛能，讓南投的長輩不僅長壽，更能享有健康、幸福的尊嚴生活。