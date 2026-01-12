南投開出800萬頭獎逾期沒領 獎金全數充公

▲台灣彩券公司今（12）日表示，由於南投縣開出的今彩539頭獎800萬元今日仍未有人出面領獎，獎金全數歸入公益彩券盈餘。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（12）日表示，去（114）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新臺幣800萬元，兌獎期限已於今日下午5點截止，雖然日前呼籲中獎人把握兌獎期限盡快出面，但最後倒數時刻截止，幸運中獎人仍未現身，該筆獎金全數歸入公益彩券盈餘。

台彩指出，去（114）年逾期未領總獎金，合計逾新台幣7.87億元，其中金額最高未兌領的獎項有2筆，皆為「今彩539」頭獎800萬元，分別開在南投縣與新北市，加上今日這筆。

至於去年共累積計3筆「今彩539」頭獎獎金逾期未兌領，接下來農曆春節將近，眾多加碼獎項均陸續登場，台彩呼籲民眾如有購買彩券，盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與獎金擦身而過。

