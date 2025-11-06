南投阿伯坐電動改裝輪椅狂飆！網驚：阿北有夠窺賊 警將開罰

南投驚現阿伯乘坐電動改裝輪椅在馬路上狂飆。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 南投縣草屯鎮昨日出現離譜一幕，一名阿伯乘坐改裝後的電動輪椅在馬路上狂飆，甚至民眾開車在後面都被越甩越遠，將行車紀錄器影像上傳網路後引發熱議，網友直呼「阿北有夠窺賊」，警方指出輪椅改裝和未行走在人行道，可各開單告發。

民眾在南投草屯信義街上，驚見一位阿伯乘坐輪椅在馬路狂飆，該輪椅疑似是一台改裝的三輪電動輪椅，阿伯手握前方導向輪一路滑行，還能流暢的轉彎超車，讓民眾驚呼，阿伯輪椅技術比一堆機車騎士還要好。

有駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路，引來大量網友留言「建議輪椅阿北要在輪椅加裝方向燈，不然轉向有點危險」、「無敵烽火輪椅」、「這是馮迪索在拍玩命關頭20」、「那些騎機車超級龜速又擋路的老人該學習一下」。

草屯派出所指出，指該電動輪椅改裝及輪椅未走人行道，已觸犯道路交通管理處罰條例第32條之1及第78條第1項第2款規定，依法可處新台幣1200-3600元及500元的罰鍰，警方查證後會舉發開罰。

