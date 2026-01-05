南投集集線鐵路復駛 濁水至集集站彩繪列車首航

【記者林玉芬/南投報導】集集鐵路支線110年受災害影響受損，停駛4年4個多月，5日舉辦第一階段（濁水至集集站）復駛首航典禮，由藝術家洪易的彩繪列車首航復駛，並預告今年7月恢復全線通車至車埕。



復駛首航典禮在集集車站前廣場舉行，交通部長陳世凱、南投縣長許淑華、立委游顥、麥玉珍、觀光署長陳玉秀、臺鐵董事長鄭光遠等人出席，與地方民眾一同見證集集線首航。

陳世凱親自搭乘列車體驗，表示自己都是愛到集集、車埕的死忠遊客，期待中央與地方持續攜手，串聯型塑更多像南投縣處處名勝的觀光新亮點。

許淑華表示，集集線的復駛不僅是交通的恢復，更是在地情感與觀光命脈的重啟，繼今天濁水到集集站復駛，集集鐵路將在7月連同水里、車埕站在內全線復駛。縣府在車站前設置智慧整合候車亭，優化轉乘動線，旅客下火車後可便利轉乘「台灣好行」前往日月潭或溪頭，此外，南投花卉嘉年華、2026南投燈會、九九峰氦氣球樂園開園及集集燈會接力登場，歡迎民眾搭火車來走春。

立委游顥強調，集集線全線通車後將連接田中高鐵，實現「一班到底」的便捷交通，為南投注入強勁的經濟與觀光活水，他更爭取到改善集集火車站等多達2億元的配套建設，正由觀光署等單位全力推動中，相信未來為集集線及整個南投觀光帶來更強的發展動力。

藝術家洪易到場解說以其「西遊記」創作結合集集特產山蕉美食、保育類石虎及南投山色，宛如「行走的藝術品」的彩繪列車，當滿載遊客的「西遊記」主題彩繪列車，駛進集集火車站，令圍觀人潮驚艷。

臺鐵配合集集復駛通車，推出多項限定商品，包括「梅好蕉運便當」，主菜選用水里紫蘇梅製作梅子雞，搭配集集山蕉甜點，每份168元（即日起至1月9日於台中、彰化、新竹及高鐵新烏日站限量販售）。發行「集集線一日周遊券」集集版（二水-集集）紀念套票，全票90元。