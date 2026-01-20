南投集集5000元移居禮金有效果 估2、3月重返萬人

南投集集鎮公所推出5000元移居禮金，盼重返「萬人鎮」，甚至在省道設置超大看板，鼓吹民眾移籍。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮人口跌破萬人，集集鎮公所為重返「萬人鎮」，去年9月起推出5000元「Long Stay移居禮金」，近期還在省道設看板，鼓吹民眾移籍，被外界認為是移籍「拉警報」，公所對此回應，起初移籍人數有限，但隨著加強宣導與廣告，上個月人口成長首度破百人，總人口現已達9882人，預計2、3月就會破萬人。

集集鎮近年受出生下滑與人口外移衝擊，人口在2023年跌破萬人，公所為提升人口促進經濟發展，去年9月起推出「Long Stay移居禮金」，只要在今年5月底以前遷入戶籍，或初設籍在集集，並於8月31日仍在籍，就可獲得5000元禮金，近期鎮上省道還可見「移籍送好禮」超大看板，鼓勵往來民眾到集集設籍。

廣告

集集鎮公所表示，去年9月推出5000元移居禮金後，當月人口「止跌回升」，一口氣增加91人，人口來到9684人，但之後10、11月僅分別小幅成長32、56人，到了12月底才顯著增加110人，目前人口已有9882人，距離1萬人大關僅差118人，由於移籍禮金專案持續到5月底，且集集火車站也已復駛，接下來還會通車到終點水里車埕站，在相關建設利多下，預計2、3月就能達標，之後會密切觀察，公所也將持續宣傳，並加速推動鎮上建設，讓移居民眾都能長住安居。

南投集集鎮推出5000元移居禮金，隨著集集火車站復駛，以及後續站點將開通，公所將加強宣傳移籍禮金，盼能重返「萬人鎮」。(記者劉濱銓攝)

