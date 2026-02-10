南投離奇命案！25歲女「爬牆進男友家墜亡」 母曝疑點淚求：別草率結案

南投縣埔里鎮發生墜樓身亡命案，死者為一名25歲女子。取自家屬Threads



南投縣埔里鎮發生墜樓命案，一名25歲女子從2樓至3樓墜落死亡，調查指向女子是攀爬過程失足掉落；其男友稱女友因半夜去他家，他睡死且房門緊鎖，女友才從2樓曬衣場想攀爬至3樓男友房間陽台，結果摔落喪命。不過，女子的母親聲淚俱下，認為女兒有男友住處的鑰匙，為何要攀爬外牆，這不合理，「我們不指控任何人，只希望這件事被認真調查，而不是草率結案。」

對此，南投縣警察局埔里分局10日指出，全案發生在1月29日，檢警在2月2日解剖，等解剖報告釐清死因。全案由檢察官指揮偵辦，警方在案發後，第一時間進場採證，並且訪查附近鄰居，並未聽到聲吵聲。

25歲死亡女子的家屬在社群列出疑點，表示死者持有男友家住處鑰匙，計程車司機證稱親眼看死者進入屋內，但男友說法是死者自行從洗衣機攀爬外牆摔落，又說當時的他在睡覺並不知情。現場環境讓人難以理解「自行攀爬失足」的可能性。

家屬說， 計程車司機證述死者下車當時意識清楚、可正常交談、行走並自行付費；也質疑死者男友明知半夜曾出現聲響，但未有人確認或查看， 「清晨發現女友鞋子在門口，卻未即時尋找其下落而出門上班？」

家屬強調，做筆錄時，男方的左手有傷口，且眼神閃爍、神情不安，懷疑男方當時刻意將受傷的手伸到背後，是在隱藏傷勢。

死者的阿姨指出，命案現場正常來說不是應該拉封鎖線採證嗎？為何還能讓男方家裡清理現場。家屬表示， 「一個生命的離開，不該只用一句結論帶過。我們只希望完整調查、釐清真相、還給家屬以及朋友一個交代。」

