南投離譜爸媽狂生不養！稚兒亡、女童有傷未就醫 私密處傷口結痂長繭

記者陳佳鈴／台中報導

女童疑因長期尿布疹未治療，私密處皮膚已硬化、結痂長繭，顯示家長長期對於孩童的照顧非常馬虎、明顯疏忽。（圖／翻攝自pixabay）

南投縣一對父母，家庭經濟狀況不佳又育有多名年幼子女，導致屢傳嚴重疏忽照顧情形，先在2020年放任幼子與臥床病患同床睡覺，男童被發現時已無呼吸心跳；事隔3年，家中女童再度身上出現傷勢，私密處更疑似因長期尿布疹未治療而結痂長繭，引發社政單位強制介入。台中地院審酌相關事證後，裁定延長孩童安置三個月，可抗告。

根據法院裁定書內容，2020年1月，父母將年幼兒子獨自放在臥床病人旁睡覺，直到過了許久才發現男童無呼吸心跳，送醫不治。南投縣政府當時即介入輔導，但後續情況仍持續惡化。

2023年8月1日，母親在廚房準備午餐時，發現未滿12歲的女兒身上沾有血跡，檢視後發現耳輪外圈與耳後撕裂傷，醫師縫合6至7針。令人疑問的是，父母雙方皆無法交代受傷原因，遭質疑涉及家庭暴力。

更嚴重的是，同年8月7日醫療檢查顯示，女童疑因長期尿布疹未治療，私密處皮膚已硬化、結痂長繭，顯示家長長期對於孩童的照顧非常馬虎、明顯疏忽。南投縣政府因此在8月9日啟動緊急安置，將女童交由社福單位保護。

2024年7月，母親帶著子女搬往台中租屋，並於隔年4月與丈夫離婚。然而台中市社會局持續追蹤發現，母親僅能提供基本生活需求，但根本沒在照顧孩子，另外，已經離婚的父親患有癲癇，又因涉詐欺遭羈押，家庭功能薄弱恐讓孩童無法在正常家庭環境下成長。

台中市社會局認為，女童尚未滿12歲，缺乏自我保護能力，加上無其他適合親屬可代為照顧，遂向法院聲請延長安置。台中地院家事庭審酌醫療證據、社工評估與生活狀況後，裁定延長安置三個月，全案仍可抗告。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

