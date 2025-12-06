南投露營區外黑熊出沒！山壁奔走畫面曝光…林保署急籲：晚上別出門

記者吳泊萱／南投報導

南投仁愛鄉南豐村及翠華部落附近驚傳黑熊出沒，2地點均是首次出現目擊通報。（圖／林保署南投分署提供）

台灣黑熊出沒！林保署南投分署於12月4日及5日分別接獲南投仁愛鄉南豐村及翠華部落居民通報目擊黑熊，由於這2處地點都是首次接獲目擊通報，其中南豐村的目擊地點更是距離露營區僅350公尺。南投分署立即啟動相關監測及預防工作，也呼籲民眾避免夜間外出。

南投分署表示，今年11月9日曾接獲馬列霸部落居民反應，9月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊個體，分署立即於現場架設紅外線自動照相機監測黑熊動態，雖截至目前為止，監測相機尚未拍攝到黑熊。

廣告 廣告

台灣黑熊在茶園及露營區附近徘徊，林保署南投分署已加強監測巡查。（圖／林保署南投分署提供）

但在12月4日上午已有民眾通報，2日夜間在南豐村眉溪部落，海拔高度約1025公尺目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。由於黑熊出沒位置附近為茶園，350公尺外則有露營區，分署已聯繫營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除。

目前南投分署除加強巡查，在現場架設紅外線自動照相機外，也提醒民眾近期是黑熊的活動期間，應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊上門。

南投仁愛鄉南豐村及翠華部落附近驚傳黑熊出沒，2地點均是首次出現目擊通報。（圖／林保署南投分署提供）

此外，南投分署也在12月5日上午接獲台中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午在北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動。經了解，該地點海拔1731公尺，附近以茶園居多，台中分署梨山工作站及南投分署埔里工作站皆已分別連繫翠華村村長，提醒防範黑熊應注意事項。埔里工作站也在6日前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關黑熊監測作業。

南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。

為便利民眾快速了解黑熊及正確因應措施等相關資訊，南投分署製作「友熊山林 友你友我」摺頁，民眾可線上閱覽，或向南投分署及轄下工作站索取。

更多三立新聞網報導

停紅燈驚險一瞬間！外送女騎士「全身抽搐」倒地…路過暖警即刻救援

生命最後徹夜陪阿嬤聊天！彰化清寒男大生遇詐負債走絕路…彰警出手了

創意私房「偷拍狼師」判關12年！上訴「保證不再犯」求輕判…法官不理

獨家／彰化20歲男大生遇詐騙！被騙光積蓄背信貸慘休學…走上絕路

