南投露營區旁有熊出沒！台中這地區也警戒

[NOWnews今日新聞] 近來天氣轉冷，南投縣傳出台灣黑熊往人類活動區域移動。接近埔里的仁愛鄉南豐村眉溪部落，以及往福壽山農場的仁愛鄉翠華村翠巒社區，2日、5日分別有當地居民通報目擊到黑熊，2處地點皆是首次接獲民眾通報，相距甚遠且海拔差700多公尺，但附近皆有茶園，前者距露營區只有350公尺，林業及自然保育署南投分署已提醒營區業者移除蜂箱、遊客妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。

這2處都是首次接獲民眾通報，南投分署11月9日於仁愛鄉馬列霸部落進行宣導活動時，居民反應9月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊個體。本月4日上午再度接獲民眾通報，2日晚間巡視用水管路時，在海拔高度約1,025公尺的南豐村眉溪部落，發現對岸山壁有一隻台灣黑熊。

▲仁愛鄉南豐村眉溪部落民眾晚間巡視用水管路時，看到一隻台灣黑熊。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.06）

黑熊出沒位置附近是茶園，雖然見到人後立即往邊坡跑離。但距離350公尺處有露營區，南投分署已聯繫業者將營區內的蜂箱移除、加強巡查，並向遊客宣導，將煮完的食物廚餘收妥。南投分署除在現場架設紅外線自動照相機，並提醒附近居民，近期應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。

▲南投鄉仁愛鄉翠華村翠巒社區民眾白天目睹黑熊在山壁爬行。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.06）

台中分署也接到南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻臺灣黑熊活動，翠巒社區位於力行產業道路最末端，與台中市交界，再往北走即為福壽山農場。該處海拔1,731公尺，附近以茶園居多，台中分署梨山工作站、南投分署埔里工作站已分別連繫翠華村村長，提醒防範黑熊應注意事項，並提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃黑熊監測作業。



