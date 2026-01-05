南投露營區為大麻毒包掩護 刑事局破大麻國際包逮四嫌

刑事局中部打擊犯罪中心破獲以陳姓男子為首的跨國大麻毒郵包案，查扣從加拿大寄達的大麻包裹。（記者孫義方攝）

財政部關務署台北關去年八月發現三件從加拿大寄來的郵包，夾藏四包重達二千一百八十六克，市價約三百五十萬元的大麻，遂通報刑事局中部打擊犯罪中心查緝，專案小組發現包裹是寄給南投縣魚池鄉經營露營區的賴姓男子，再由蔡姓、沈姓男子領取販賣，於是先將三人逮捕並起獲大麻、大麻煙油等毒品，且溯源逮捕幕後陳姓主嫌，成功破獲此一跨國販毒集團，四人全依毒品罪嫌起訴。

刑事局中打今年八月接獲財政部關務署台北關通報，有三件從加拿大寄來的國際郵包，經查驗發現包裹內共夾藏四包大麻毒品後，立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦。

專案小組不動聲色地暗中監控，發現三件包裹寄送到南投魚池鄉，由經營露營區的賴姓男子（三十五歲）領收，再由沈姓男子（三十五歲）駕車前往露營區接運，並載送至台中市北屯區蔡姓犯嫌（三十八歲）住處，由蔡男對外販賣。

專案小組見時機成熟，去年九月一日發動查緝，一舉將賴嫌、沈嫌及蔡嫌等三人查緝到案，並在蔡嫌住處內查扣到大麻六小包（毛重九十五公克）、大麻三罐（毛重三百四十一點五公克）及大麻煙油七十一支等毒品證物。

專案小組深入追查發現，該跨國販毒集團幕後的陳姓主嫌（四十一歲），長期旅居國外，此次為走私大麻毒品來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌在國內負責大麻銷售，再透過賴嫌以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，進而完成毒品販運網絡，去年九月二十二日掌握陳男行蹤，在台中將他逮捕，瓦解此一販毒集團。

刑事局呼籲，大麻為我國列管第二級毒品，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法。